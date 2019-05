Erste Großstadt in NRW : Münster ruft Klimanotstand aus

Münster Münster hat den Klimanotstand ausgerufen und ist damit die erste Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Die Stadtverwaltung muss ab jetzt alle zwölf Monate über die Auswirkungen des CO2-Ausstoßes und über Klimaschutz-Maßnahmen berichten.

Als erste Großstadt Nordrhein-Westfalens hat Münster nach dem Vorbild anderer Städte einen sogenannten Klimanotstand ausgerufen. Nach Angaben der Stadt stellte der Stadtrat am Mittwoch in einem entsprechenden Beschluss fest, dass die Eindämmung des vom Menschen verursachten Klimawandels „in der städtischen Politik eine hohe Priorität“ besitze und „bei allen Entscheidungen grundsätzlich zu beachten“ sei. Die Stadtverwaltung werde auf diesem Wege beauftragt, mindestens alle zwölf Monate über die Auswirkungen und Folgen der Kohlendioxid-Emissionen und die Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu berichten.

Weltweit sind bereits zahlreiche Städte dem Aufruf von Natur- und Klimaschützern gefolgt: So haben etwa Los Angeles in den USA, Vancouver in Kanada, London und das schweizerische Basel ähnliche Resolutionen verabschiedet. Als erste Stadt Deutschlands hatte Konstanz in Baden-Württemberg einen Klimanotstand ausgerufen.