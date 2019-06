Kostenpflichtiger Inhalt: Kirchentag in Dortmund : Politisch, spirituell und etwas verrückt

Das Motto des diesjährigen Kirchentages in Dortmund. Foto: DEKT

In Dortmund beginnt am Mittwoch der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag. Das Programm ist mit mehr als 2000 Veranstaltungen bunt gemischt. Aber zu den wichtigsten Themen des Kirchentags zählt der Vertrauensverlust in der Gesellschaft.