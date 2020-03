Lage in Bistümern : Kirchen verzichten auf Friedensgruß

Düsseldorf In den Bistümern und Erzbistümern wird die Lage täglich neu bewertet.

Die katholischen und evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen haben wegen der „Corona-Krise“ bereits erste Vorsichtsmaßnahmen getroffen, wie eine Umfrage unserer Redaktion unter allen fünf Bistümern und Erzbistümern in NRW sowie der Evangelischen Kirche im Rheinland ergeben hat. „Das Bistum Aachen nimmt die aktuelle Situation sehr ernst und richtet sich zum Schutz vor Ansteckung nach den Empfehlungen des Krisenstabs und der Gesundheitsämter“, sagte ein Sprecher. „Im Zweifel gilt: Lieber eine Veranstaltung absagen, als ein gesundheitliches Risiko eingehen“, so der Sprecher weiter.

Ähnlich verfährt das Erzbistum Paderborn. Dort finden im Pastoralverbund Bielefeld-Ost voraussichtlich bis zum 20. März keine Gottesdienste mehr statt, weil sich Mitglieder des Pastoralteams nach einer Reise in häuslicher Quarantäne befinden. Die Bereichsverantwortlichen im Erzbistum Paderborn haben einen Krisenstab gebildet. „Dieser trifft sich täglich und bespricht die aktuellen Entwicklungen“, so ein Sprecher des Erzbistums.

In vielen Kirchen sind die Weihwasserbecken geleert worden, um das Ansteckungsrisiko zu senken. Die Evangelische Kirche im Rheinland hat eine Handlungsempfehlung herausgegeben. Demnach liegt die Verantwortung dafür, ob Veranstaltungen einer Kirchengemeinde stattfinden oder nicht, beim jeweiligen Presbyterium. Beim Gottesdienst soll auf den Händedruck zur Begrüßung und Verabschiedung verzichtet werden; gleiches gilt für den Friedensgruß beim Abendmahl sowie fürs Händereichen zum Segen am Ende des Gottesdienstes. Außerdem soll beim Abendmahl auf den Gemeinschaftskelch verzichtet werden. Es sei auch vertretbar, heißt es in der Handlungsanweisung, vorübergehend komplett auf die Feier des Abendmahls zu verzichten. Dieser Empfehlung ist die evangelische Kirche in Haan bereits nachgekommen.