Wetter an Karneval Müssen die Narren frieren?

Unbedingt zu berücksichtigen ist aber, dass diese Prognosen nur einen Trend abbilden, das tatsächliche Wetter an diesen Tagen kann auch deutlich davon abweichen. Was den bisherigen Winter angeht, lag die amerikanische Wetterbehörde NOAA mit ihren Langfristvorhersagen allerdings ziemlich nah am tatsächlichen Geschehen. So prognostizierten die Amerikaner bereits im Herbst einen sehr milden Winter in Deutschland, was sich bislang bestätigt hat. Je nach weiterem Verlauf könnte der Winter 2022/23 sogar einer der mildesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 werden. Auch für den Frühling sagt NOAA extreme Werte voraus – demnach soll der März im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 um zwei bis drei Grad zu warm ausfallen. Jung spricht bezogen auf dem März schon von „Frühlingsommer“ – die beständig steigenden Durchschnittswerte der vergangenen Jahre belegen eindeutig einen Trend zu allmählicher Erwärmung.