Wetter an Karneval Stürmisch und regnerisch – wie Sie Kostüme wetterfest machen

Nachdem Dienstag und Mittwoch noch sonnig und trocken bleiben, ziehen am Mittwochabend die ersten Wolkenfelder über Nordrhein-Westfalen. „Die Modelle schwanken noch etwas, aber so schön bleibt es leider nicht“, so der Meteorologe. Altweiber am Donnerstag starte mit dichter Bewölkung und leichtem Regen. Immerhin die Temperaturen blieben bei neun bis zwölf Grad mild, auch wenn diese am Abend auf fünf bis acht Grad absinken können. Dazu wird es laut DWD windiger, in höheren Lagen kann es gar zu stürmischen Böen kommen.