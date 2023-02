Wetter an Karneval Start in den Altweibertag trocken – am Abend Schauer

In der Karnevalshochburg Köln bleibt es zur Weiberfastnacht an diesem Donnerstag über den Mittag - bis auf wenige Tropfen - zunächst trocken. Das sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag vorher. Erst am Abend sei mit mehr Regen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen acht und elf Grad.