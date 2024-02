Bilder Unterwegs mit Sanitätern im Kölner Karneval

An Karneval haben Rettungskräfte viel zu tun – vor allem in Köln. Sanitäter vom Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB) garantieren an Weiberfastnacht (8. Februar) die Erstversorgung von Patienten in einer Unfallhilfsstelle. Wir haben sie bei ihrer Arbeit begleitet.

Die Unfallhilfsstelle besteht aus Zelten, die vorher aufgebaut werden müssen.