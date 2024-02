Karneval in Bonn Guerilla-Wagen schleust sich in Rosenmontagszug ein

Ungefähr genau so lange nimmt der 67-jährige Baukhage das Heft des Handelns bereits selbst in die Hand und steuert einen geschobenen Karren mit politischer Botschaft zum Umzug bei. „Man kann meckern, aber man muss auch etwas tun“, findet Baukhage. Das sei wie in der Demokratie. Dieses Mal hat es der Bonner mit seinem Handkarren auf Despoten und Massenmörder abgesehen. Sein Figurenwagen besteht aus einer Rakete, die von einem Narren mit Zündschnur in der „Never come back Airline“ zum Mars gejagt werden soll. An Bord: Wladimir Putin, der syrische Präsident Assad, Nordkoreas Diktator Kim Jong-un, der chinesische Sttatspräsident Xi Jingping und König Mswati III., der einzige absolutistische Herrscher in Afrika.