Rosenmontagszüge als politische Großdemos Aufstehen, Flagge zeigen!

So bietet der rheinische Karneval mit den Rosenmontagszügen diesmal die sicher größten Demos auf für Demokratie und Zusammenhalt, gegen Hass und Rassismus. Dass dies eine fröhliche Angelegenheit ist und die Umzüge nicht von Parolen bestimmt werden, entwertet ihre Bedeutung keinesfalls. Im Gegenteil. Entscheidend ist, dass sehr viele Menschen zusammenkommen, die die Freude des Tages und damit das rheinische Bewusstsein teilen: Leben und leben lassen. Kaum ein Feiertag ist so sozial durchmischt, so offen für Vielfalt, so nachhaltig in seinem Angebot an alle. Das klingt zu schön, um wahr zu sein, entspricht aber der Freiheitsliebe der Rheinländer, wie sie seit 200 Jahren am Rosenmontag gefeiert wird.