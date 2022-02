10. In NRW fallen wegen der Corona-Pandemie auch im Jahr 2022 weitgehend alle Rosenmontagszüge aus. In Düsseldorf hat man den Umzug auf den Mai verschoben, in Köln wird er ins Stadion verlegt. Ein Blick auf die Webseiten der Städte und Gemeinden hilft weiter.

Alle Infos über Rosenmontag finden Sie hier.