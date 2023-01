Karneval Wo ist Rosenmontag 2023 ein Feiertag?

Um zu verstehen, warum der Rosenmontag immer an einem anderen Tag ist, muss man sich das jeweilige Osterdatum anschauen. Denn auch das Osterfest, das höchste christliche Fest neben Weihnachten, an dem die Geburt Jesu Christi gefeiert wird, findet immer an einem unterschiedlichen Termin statt. Da nun der Beginn der Fastenzeit, die 40 Tage vor Karfreitag und Ostern startet, gleichzeitig das Ende der jeweiligen Karnevals-Session ist, hängen beide Termine ganz unmittelbar zusammen. Das Osterdatum wiederum ist deshalb unklar, weil der genaue Tag des Todes und der Auferstehung Jesu Christi nicht überliefert ist, sodass man nicht konkret einen Tag festlegen konnte. Das einzige bekannte Detail ist, dass sich die Geschehnisse in der Zeit des – wiederum vom Frühlingsvollmond abhängigen – Pessachfests der Juden begeben haben. Im Jahr 325 fand das Konzil von Nicäa statt. Bei diesem Zusammentreffen der Christen – damals gab es noch keine protestantischen Christen, die Reformation fand erst im 16. Jahrhundert mit dem Thesenanschlag Martin Luthers in Wittenberg statt – haben die Teilnehmenden beschlossen, dass das Osterdatum fortan immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling liegen sollte. Die Berechnung setzt sich fort, indem man nun den 21. März als Beginn des Frühlings festgelegt hatte. Die Vollmond-Tage, die in dieser Zeit in Betracht kommen, sind im frühesten Fall der 21. März, im spätesten Fall der 19. April. Entsprechend gilt: Wenn der früheste Vollmondtag auf einen Samstag fällt, ist der früheste Termin für den Ostersonntag der 22. März. Umgekehrt gilt: Der letztmögliche Termin für den Ostersonntag ist der 25. April, da der 19. April in diesem Fall ein Montag wäre. Für Statistiker ist an dieser Stelle vielleicht interessant, dass die Häufigkeiten der Rosenmontagstermine ab 1900 bis 2037 gezählt wurden. Die häufigsten Termine in dieser Zeit waren dabei der 15. und der 27. Februar – jeweils zehnmal ist der Rosenmontag auf dieses Datum gefallen, gefolgt vom 11. und 23. Februar mit jeweils neun Rosenmontagen. Jeweils nur zweimal fiel der Rosenmontag in dieser Zeit auf den 7. und 8. März sowie auf den 5. Februar. Da es im Februar nur alle vier Jahre einen 29. Februar gibt, ist es durchaus interessant, dass auch auf den 29. Februar zweimal der Rosenmontag fiel.