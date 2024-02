Political Correctness im Karneval Anarchisch ja, unanständig nein

Karneval – das ist zu allen Zeiten nicht nur ein fröhliches, bisweilen anarchisches Feiern und Treiben. Die tollen Tage sind geradezu prädestiniert, es der Obrigkeit mal zu zeigen. Büttenrede, Mottowagen, tanzende Soldaten, die sich mit ihrem Hintern aneinander reiben: Damit machten sich die Karnevalisten seit Alters her über die französische Besatzungsmacht, die Preußen, leider nur in Ausnahmen über die Nazis lustig. Auch in unserer Demokratie gibt es Regierung und Hierarchie, denen in Sitzungen und auf Umzügen gern die rote Karte gezeigt wird. So weit, so gut. Der Unmut des Volkes muss gelegentlich raus. Schrill und unkontrolliert. Und ein wilder Karneval ist dazu viel besser geeignet, als etwa die AfD oder andere extreme Parteien zu wählen. Oder bei etablierten Parteien die Scheiben einzuschlagen.