Kölschrocker Peter Brings kritisiert Olaf Scholz „Ein Kanzler, der nicht spricht, ist kein Kanzler“

Brings Karneval ist Politik pur – in den Kostümen stecken ja Menschen mit ihren Sorgen und Ansichten. Die wollen nicht nur feiern. Denken Sie an Jacques Tilly aus Ihrer schönen Stadt Düsseldorf. Dessen Mottowagen sind das Beste, was es an Politiksatire am Rosenmontag gibt. Davon kann Köln nur lernen. Manche Karnevalsbands sind unpolitisch. Wir gehören nicht dazu.