Alternativen an Rosenmontag : Züge rollen virtuell und im Kleinformat

Alternativen an Rosenmontag

Goch/Krefeld/Köln Der Rosenmontagszug fällt aus? Nicht ganz. Er fährt trotz Lockdown, in den meisten Fällen eben virtuell – und ein bisschen kleiner als sonst. Aber keineswegs weniger kreativ.

Super Mario impft gegen das Virus, die katholische Kirche wäscht ihre schwarzen Schafe in der Waschmaschine und die Lego-Männchen feiern trotz der Pandemie Karneval. Auch wenn die Rosenmontagszüge in den meisten Städten ausfallen, haben Karnevalsgesellschaften in der Region für würdigen Ersatz gesorgt. Lustige und bunte Wagen sind zu bestaunen, und solche mit bitterbösem Humor sowieso.