Neues Team des WDR Kölner Rosenmontagszug – das ist die Nachfolgerin von Kommentator Wicky Junggeburth

Heinrich ist bereits seit 2019 live für den WDR an der Zugstrecke und den Wohnungen in der Severinstraße im Einsatz, um das karnevalistische Treiben zu begleiten. Seit sie vor mehr als 20 Jahren ins Rheinland gezogen ist, lebe sie den Kölner Karneval, teilte der Sender mit. „Ich habe es sehr geliebt, bei Wind und Wetter als Reporterin am Zugweg zu stehen, direkt am Puls des großen Karneval-Glücks. Jetzt werde ich neben Guido in der Kommentatorenkabine Platz nehmen und sicher selber einen sehr hohen Karnevals-Glücks-Puls haben“, sagte Heinrich über ihre neue Aufgabe beim Kölner Karneval.