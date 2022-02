11 Gründe : Warum Karneval auch angesichts des Krieges möglich ist

Düsseldorf Wie lassen sich das Feiern, Singen und Trinken, die Ausgelassenheit und der Frohsinn an den tollen Tagen vertreten – angesichts der Krisen, des Krieges und der Pandemie? Elf ernsthafte Thesen zum Frohsinn belegen, was dem Rosenmontag 2022 trotz Krieg und Corona die Dornen nimmt.

So richtig fröhlich startet wohl kaum einer in den Rosenmontag. Dabei hätten es die Rheinländer wirklich nötig, mal ausgelassen zu feiern, zu lachen, zu genießen, was ihr Herz begehrt: den Spaß an der Freud. Geht aber nicht. Wer kann schon angesichts des Krieges in der Ukraine den närrischen Feiertag unbeschwert begehen? Wer will schon den Lauterbach mit seinen Ermahnungen einen guten Mann sein lassen und sich von allen Zwängen befreien, wenn die Corona­virus-Pandemie noch längst nicht überwunden ist? Und dennoch soll an diesem Tag verkündet sein, was den Rosenmontag zu einem Festtag der rheinischen Lebensfreude macht. Trotz allem. Elf ernsthafte Thesen zum Frohsinn, umzusetzen notfalls im kleinsten Kreis, belegen, was das Rheinland zusammenhält und dem Rosenmontag 2022 trotz Krieg und Corona die Dornen nimmt.