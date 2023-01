Die Zeit der Jecken In diesen Städten in NRW finden Karnevalsumzüge statt

In Bonn lautet das Motto des Karnevals in diesem Jahr „Mit Pappnaas oder Höötche, mer sitze all in eenem Böötche".

Am 19. Februar wird ab 14 Uhr das Alte Rathaus in Bonn gestürmt.

Am 20. Februar beginnt dann um 12 Uhr in der Bonner Innenstadt der Rosenmontagszug. Der Zug wird in der Thomas-Mann-Straße starten.