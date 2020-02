Von Samstag bis Dienstag : Hier können Sie an den tollen Tagen Karnevalszüge besuchen

Foto: dpa/Federico Gambarini Infos Hier können Sie an den tollen Tagen Karnevalsumzüge besuchen.

Düsseldorf Wer will, kann in den kommenden Tagen pausenlos irgendwelche Karnevalsumzüge in NRW besuchen. Wir haben uns einen Überblick verschafft und die schönsten, kinderfreundlichsten oder skurrilsten Züge für Sie zusammengestellt.

Die Karnevalssession 2020 ist in vollem Gange. Höhepunkte sind für viele Jecken die Umzüge durch ihre Stadt oder ihr Viertel. Fans von Karnevalsumzügen müssen aber nicht bis Rosenmontag warten. Wer möchte, hat an den tollen Tagen jeden Tag die Möglichkeit, mehrere Züge in ganz NRW zu besuchen. Wir haben uns einen Überblick verschafft und eine Auswahl an großen, besonderen und familienfreundlichen Zügen zusammengestellt.

(siev)