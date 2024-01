Altweiber, Eselorden, Rosenmontagzug Straßenkarneval 2024 in Wesel - die große Übersicht

Der aus Bielefeld stammende Wahl-Duisburg ist Sohn marokkanischer Einwanderer und hat sich die närrische Auszeichnung wahrlich verdient – mit einer ganz besonderen „Eselei“. Denn in der TV-Show „Die besten Comedians Deutschlands“ hatte er Anfang des 2023 – natürlich mit einem Augenzwinkern – von seinem Besuch in der niederrheinischen Kreisstadt berichtet. „Ich war in Wesel. Wer das nicht kennt, das ist so eine kleine Straße, die glaubt, die ist ’ne Stadt.“ Mit diesen Worten leitete er damals einen Sketch ein, in dem er davon erzählt, was ihm in der Fußgängerzone der Hansestadt passiert ist: „Ich hatte in Wesel eine unvergessliche Begegnung. Auf einer Bank saß eine Frau mit ihrem circa fünfjährigen Sohn. Er sah mich mit großen Augen an, und er hörte gar nicht mehr auf zu staunen. Seine Mutter nickte ihm zu und sagte: ,Ja, das ist Räuber Hotzenplotz.‘ Ich hab gegoogelt und was soll ich sagen: Die Mutter hat recht. Ich sehe aus wie der marokkanische Räuber Hotzenplotz.“