Altweiber, Eselorden, Rosenmontag Straßenkarneval 2023 in Wesel - das ist geplant

Das gesellschaftlich wohl wichtigste Event der heißen Phase des Karnevals ist die Eselordenverleihung an den Kabarettisten Fritz Eckenga am Tulpensonntag, 10.30 Uhr, in der Eventhalle Wesel (Eintritt frei). Eckenga wurde bereits am am 11. November 2021 als neuer Eselordenträger von Ulla Hornemann, Präsidentin des närrischen Parlaments verkündet. Seitdem jedoch blieb ihm die feierliche Übergabe durch Bürgermeisterin Ulrike Westkamp verwehrt. „Wir freuen uns sehr, dass wir am Karnevalssonntag Fritz Eckenga endlich zu seiner vollen Ehre kommen lassen können“, so Ulla Hornemann. Fritz Eckenga habe mehrfach bewiesen, dass ihm der Eselorden zustehe, heißt es in der Begründung. Nicht nur, weil er sich für die Eselswege im Ruhrgebiet einsetze, sondern auch aufgrund seiner Idee zur Wiederbelebung der alten Hanse-Straße zwischen Dortmund und Wesel durch Einführung eines Ironman-Rosenmontagszuges – hin und zurück. Eckenga tritt die Nachfolge des niederrheinischen Kabarettisten und WDR-4-Moderatoren Stefan Verhasselt an. Verhasselt erhielt den Eselorden im Jahr 2020.