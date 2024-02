Tausende Jecken an Straßenrand So schön war der Tulpensonntagszug in Voerde

Zu den spektakulären Neuzugängen gehörte der Wagen der Dorfjecken. Das Gefährt des eigens für den Karnevalswagen gegründete Verein, die rollende „Nacht im Museum“, ragte fünf Meter in die Höhe. Neu mit einem Wagen am Start war aber auch die Neutorgalerie. Sowohl mit Wagen in Form eines antiken Tempels als auch Fußgruppe vertreten war die „Taverne Mykonos“, die einen Hauch von Hellas auf die Straße brachte. Mit 18 Meter länge stellte die KG Rot-Weiß Alt-Walsum das größte Gefährt des Zuges.