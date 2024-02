Karneval und Political Correctness „Die haben nicht alle Latten am Zaun“

Der k.-u.-k.-Humorist Willibert Pauels, Diakon in Köln und wenig bußfertiger Komiker aus dem Bergischen, sagt über die allzu Korrekten: „Die haben nicht alle Latten am Zaun.“ Er will sich seinen Winnetou nicht verbieten lassen, besteht darauf, weiter mit Religionsbezug zu witzeln. Beispiel gefällig? Ein Türke, ein Westfale und ein Rheinländer haben beim lieben Gott drei Wünsche frei… Der Türke hat es im Kreuz, der Westfale in der Schulter. Nur der Rheinländer verzichtet auf die Wunderheilung, wehrt vehement ab, als Gottvater ihm die Hand auflegen will: „Finger weg mit die Flosse, ich bin noch drei Wochen krankgeschrieben.“ Die einschlägigen Vorwürfe gegen Wortakrobaten wie Pauels reichen von Diskriminierung über Rassismus bis hin zu kultureller Aneignung.