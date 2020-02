Schadstoffe : Schminke und Kostüme im Karneval - worauf man achten sollte

Köln/Düsseldorf Je bunter das Karnevalskostüm, desto mehr bedenkliche Stoffe sind häufig darin. Eine Expertin der Verbraucherzentrale erklärt, wie man sich beim Verkleiden und Schminken vor Allergien und Hautirritationen schützen kann.

Im Kostümhandel gibt es kein Ökosiegel, auf das man als Käufer achten könnte – viele Kostüme werden billig in Asien produziert. „Je bunter das Kostüm, desto größer ist die Gefahr, dass Allergien auslösende Stoffe darin sind“, sagt Kerstin Etzenbach-Effers. Die Diplom-Chemikerin empfiehlt vor Karneval den Blick in Second-Hand-Läden, um dort möglicherweise ein originelles Kostüm zu finden. Kostüme und Perücken aus Nylon oder Polyester fangen leicht Feuer – ein Sicherheitsabstand zu Funken und Flammen ist also immer angebracht, wie die Verbraucherzentrale empfiehlt.

Karnevalsschminke als zertifizierte Naturkosmetik

Eine bessere Orientierung gibt es beim Kauf von Schminke. „Die gibt es inzwischen auch in zertifizierter Naturkosmetikqualität und frei von Mineralölen und Silikonen“, sagt Etzenbach-Effers. Zu erkennen sind die Produkte etwa am BDIH- oder dem „Nature“-Siegel, das ein Frauengesicht im Profil zeigt. Die Produkte gibt es nicht nur in Bioläden, sondern auch in einigen Drogeriemärkten. „Für Allergiker ist die Lektüre der Ingredienzien in der Schminke besonders wichtig“, sagt Etzenbach-Effers.