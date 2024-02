Nelkensamstagszug in Rheurdt Künstliche Intelligenz und Geldknappheit waren Themen bei der Wagengestaltung

Bürgermeister Dirk Ketelaers hatte am Karnevals-Wochenende viel zu tun: Nachdem die Weiberfastnachtsparty am 8. Februar tief in der Nacht zu Ende ging, wenn die Runde gegen Ende hin auch immer kleiner wurde, so stand für den Chef der Gemeinde am Freitagmorgen schon der nächste Programmpunkt an: Kamelle in den Kinderzug werfen, der vormittags am Rathaus vorbeizog. Denn das ist Tradition im Ökodorf. Die Martinusschule, die Kitas und einige Spielgruppen beginnen jährlich an der Schule mit einem kleinen Freitags-Umzug, der durch das Dorf führt. Auf ihrem Weg werfen Eltern und Geschäftsleute den Kleinen Kamelle zu, die die Kinder dann aufsammeln dürfen. Dieser Aufgabe widmen sich auch Ketelaers und einige Angestellte des Rathauses jedes Jahr.