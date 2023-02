Karneval in NRW 2023 Wo man an den tollen Tagen übernachten kann

Auf Portalen wie Airbnb, bei denen Privatpersonen ihre Bleibe zur Verfügung stellen, findet man relativ moderate Preise in Düsseldorf für die Karnevalstage. In den Randbezirken kann man für rund 52 Euro die Nacht fündig werden, je weiter es jedoch in die Innenstadt geht, werden teilweise bis zu 133 Euro die Nacht für eine Person verlangt.