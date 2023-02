Zum Start ins Karnevalswochenende So schön wurde in der Region Weiberfastnacht gefeiert

In Köln, wo der Karneval dieses Jahr sein 200. Jubiläum feiert, waren zentrale Plätze und Straßen in der Innenstadt bei bewölktem Wetter mit Feiernden gut gefüllt. Starken Andrang gab es laut Kölner Polizei in dem für den Straßenkarneval besonders bekannten Zülpicher Viertel. Dort wurden bereits am Vormittag erste Zugänge gesperrt. Wie die Jecken in Köln Weiberfastnacht feiern, sehen Sie hier