Karneval in NRW Polizei zieht gemischte Bilanz für Rosenmontagszüge 2023

Die Polizei hat für die Rosenmontagszüge im Rheinland eine gemischte Bilanz gezogen. Mit zunehmendem Alkoholkonsum sei in den Abendstunden das Konfliktpotential gestiegen, so dass die Beamtinnen und Beamten an den Feier-Hotspots zu Schlägereien und drohenden Auseinandersetzungen hätten ausrücken müssen, teilte die Kölner Polizei am Dienstag mit.