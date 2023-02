Karneval in NRW Die Jecken setzen beim Feiern stärker auf Handy-Videos als früher

Beim Karneval haben die Jecken in diesem Jahr nach Angaben des Netzbetreibers Vodafone deutlich intensiver Videos gemacht als früher. In Köln, Düsseldorf, Bonn, Aachen, Mainz und anderen Städten mit größeren Karnevalfeiern sei das Datenaufkommen am Rosenmontag dort, wo Karnevalszüge entlang führten, etwa drei Mal höher gewesen als am selben Tag 2020, teilte Vodafone am Donnerstag in Düsseldorf mit. 2021 und 2022 waren große Karnevalsfeiern coronabedingt ins Wasser gefallen, daher der Vergleich zu 2020.