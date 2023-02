Karneval 2023 in NRW „Kamelle-Polizei“ kontrolliert Wurfmaterial für Umzüge

Was von den Karnevalszügen geworfen werden darf und was nicht, ist in einigen Kommunen von den Veranstaltern festgelegt – Kamelle sind nicht gleich Kamelle. Für den Rosenmontagszug in Düsseldorf gilt zum Beispiel ein Wurfverbot für einzeln umwickelte und nicht eingeschweißte Kaugummis und Kaubonbons. Auch Verpackungen mit scharfen Kanten und Ecken dürfen nicht in die Menge geworfen werden. Verboten sind auch Schokoladentafeln, Pralinenschachteln und alle Verpackungen, die mehr als 50 Gramm wiegen. Diese dürfen lediglich von Fußgruppen an die Jecken am Straßenrand übergeben werden.