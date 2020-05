Kostenpflichtiger Inhalt: Schunkeln trotz Corona : Riesige Karnevalsparty im November in Lanxess-Arena

Exklusiv Köln Das Oktoberfest in München wurde abgesagt, Gaststätten dürfen nur unter festen Regeln öffnen, doch die Kölner Lanxess-Arena verkauft seit Mittwoch an Premiumkunden Karten für eine riesige Karnevalsparty im November direkt am 11. 11. nach dem Sessionsstart.