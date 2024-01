Karneval 2024 Diese Veedelszüge finden in Köln statt

3. Februar: Geisterzug von Buchheim bis Mülheim

Der Geisterzug gilt als alternativer Umzug und politische Demonstration zugleich. In diesem Jahr zieht er eine Woche vor Karneval durch die Straßen der Domstadt. Gespenster, Hexen, Vampire und der ein oder andere Zombie (mit karnevalistischer Note, versteht sich) verteilen in der Dunkelheit dann Kamelle und Bützje an die Zuschauer. Das diesjährige Motto des Geisterzuges lautet „Mer klävve am Lävve – Jeister trecke för hück un murje“. Der Zug führt durch Buchhheim und Mülheim und endet mit einer Kundgebung auf dem Wiener Platz. Trommel- und Sambagruppen sorgen für die musikalische Untermalung, eine Anmeldung zum Mitlaufen ist – wie bei Demonstrationen üblich – nicht nötig. Aufstellung ist ab 18 Uhr an der Wichheimer Straße. Los geht es um 19 Uhr.

Veranstalter: Verein Ähzebär e.V.