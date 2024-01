Übersicht Die größten Karnevalsvereine in Köln

Die Blauen Funken

Die Blauen Funken – genauer die „Kölner Funken Artillerie blau weiß von 1870 e.V.“ – nehmen jedes Jahr aufs Neue die Spitze des Rosenmontagszuges in Köln ein. Diese Tradition fußt auf einer legendären Geschichte aus den Anfangstagen der Traditionskorps. So sollen sich die Blauen Funken damals hinter eine Ecke versteckt haben, um sich im richtigen Moment überraschend vor die Roten Funken an die Spitze des Zuges zu setzten. Die Zuschauer applaudierten und seitdem heißt es: „Se han de Spetz“.