Karneval 2023 Wo in Köln an Rosenmontag gefeiert werden kann

Der Rosenmontagszug in Köln gehört für echte Jecke zum Karneval wie Bützen, auffällige Kostüme und Kamelle. Aber irgendwann ist auch der längste Umzug mal vorbei. Natürlich geht die Feierei weiter, in fast allen Brauhäusern und Kneipen der Stadt kann man weiter den Tag zur Nacht machen. Aber auch in den Clubs der Stadt finden After-Zoch-Partys statt. Wir haben Tipps.