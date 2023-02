Karneval in Köln Tribünen-Tickets für den Rosenmontagszug verfügbar – Alle Infos im Überblick

Der Kölner Karneval feiert in diesem Jahr sein 200. Jubiläum. Zu diesem Anlass überquert der Rosenmontagszug erstmals den Rhein. Unter dem Motto „200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer” zieht er am 20. Februar ab 10 Uhr durch die Straßen. Startpunkt wird am Rosenmontag 2023 der Deutzer Bahnhof auf der „Schäl Sick“ sein.