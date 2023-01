Karneval 2023 in Köln Wo Sie den Rosenmontagszug live im Fernsehen verfolgen können

Wenn sich der jecke Tross am 20. Februar pünktlich um 10 Uhr am Deutzer Bahnhof unter dem Motto „200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer” in Bewegung setzt, halten zahlreiche Kameras drauf. Der WDR sendet schon das Vorprogramm, Brings, die Höhner und das Festkomitee Kölner Karneval feiern sich ab 9 Uhr warm. Wenn es dann losgeht, führen gleich mehrere Moderations-Teams durch das bunte Treiben, wie TV Info berichtet Guido Cantz und Wicky Junggeburth kommentieren, Radio-Stimme Sabine Heinrich hält an der Startlinie die Stellung, ARD-Morgenmagazin-Moderatorin Anna Planken nimmt im Zugleiterwagen Platz. Von der Strecke berichten bis 15 Uhr Svenja Kellershohn und Sven Pistor.