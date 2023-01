Karneval 2023 in Köln Wo in Köln an Karneval Glasverbot herrscht

Gerade an den Hotspots des Straßenkarnevals in Köln sind die Straßen, Wege, Grünstreifen und sogar Hauseingänge vermüllt, im schlimmsten Falle liegen auch Glasscherben und leere Flaschen herum. Um dies einzudämmern, haben die Polizei und das Festkomitee Kölner Karneval ein Konzept entwickelt, nach dem es für bestimmte Gebiete untersagt ist, Flaschen und Gläser mitzuführen. In diesen „Sperrzonen“ wie ist das Mitführen zu ausgewiesenen Zeiten nicht erlaubt, wie auf der Homepage der Stadt zu lesen ist. Plastik- und PET-Flaschen sowie Bierdosen dürfen mitgenommen werden. Auch Imbisse und Büdchen dürfen keine Getränke in Glasflaschen oder -gläsern verkaufen.