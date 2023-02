Karneval in NRW Frauen im Kölner Dreigestirn – was dafür spricht

Solange (aus voller Lust) im Kölner Karneval gesungen wird, „Donnerstag wird die Ahl jepopp und Freitag gibt es Fisch“, braucht Mann sich über Emanzipation keine Gedanken zu machen. Alle noch so zaghaften Versuche, Frauen in die erste Reihe und aufs Treppchen zu lassen, blieben bislang erfolglos. Die Damen sollen vor allem eins sein, lecker Mädsche, dürfen als solche bützen und tanzen oder in der Rolle der couragierten Mamm frechfrivole Reden halten. Auch lustige Lieder können durchaus zur Aufführung kommen. Mehr ist derzeit nicht drin. Hier zählt allein die Tradition. Da sind die Kölner Karnevalisten konservativer als die katholische Kirche. Im Dreigestirn oder am Altar haben Frauen in Köln nichts verloren.