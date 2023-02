Karneval in NRW Frauen im Kölner Dreigestirn – was dagegen spricht

In Köln macht die Besonderheit, dass die Jungfrau ein Mann ist, sogar die Diversität zur Tradition. Davon wollten die Nazis nichts wissen, weil sie in der männlichen Jungfrau eine Anspielung auf Homosexualität sahen und in den Jahren 1938 und 1939 die Rolle prompt durch eine Frau besetzen ließen. Das schien aus ihrer verqueren Logik das Natürlichere zu sein. Aber Karneval ist dem Wesen nach anarchisch und anders, aber auch traditionell. Aus dieser Spannung bezieht das närrische Treiben seine Anziehungskraft.