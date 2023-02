Weiberfastnacht in NRW Viele Polizei-Dienststellen melden ruhigen Auftakt des Straßenkarnevals

In drei Fällen kam es zu Angriffen auf Polizeikräfte. Alle Beschuldigten seien identifiziert und angezeigt, eine Richterin habe Blutproben angeordnet und die Ingewahrsamnahmen bestätigt. Vergleichszahlen nannte die Polizei dort nicht. In den Hochburgen des rheinischen Karnevals will die Polizei im Laufe des Tages Bilanz ziehen. Gestern meldete Düsseldorf in einer Zwischenbilanz bereits, dass das Glasflaschenverbot wurde gut angenommen wurde. Am frühen Abend wurde die Stimmung teils aggressiver, berichtet ein Sprecher der Polizei. In Köln war es im Studentenviertel sehr voll, bereits mittags gab es viele betrunkene Jugendliche.