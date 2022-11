Karneval in NRW : Karnevalssprüche und närrische Ausdrücke – was heißt das eigentlich?

Düsseldorf Strüßje, Kamelle und Klatschmarsch - nicht allen sind diese jecken Ausdrücke geläufig. Wir haben zusammengetragen, welche närrischen Sprühe und Ausrufe es in der Region gibt - und erklären sie.

Die Jecken sind los - am 11.11. beginnt die Karnevalssession. Neben Helau, Alaaf, Rosenmontagszug und Funkemariechen - Vokabeln, die wahrscheinlich jeder und jede in der Region kennt - gibt es auch närrische Ausdrücke und Sprüche, die nicht so geläufig sind. Wer oder was ist ein Bützche? Was passiert beim Veedelszug? Und warum wird ein Nubbel verbrannt? Wir haben zusammengetragen, was man in den Karnevalshochburgen in der 5. Jahreszeit noch so hört.