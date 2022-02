Karneval in NRW : Beim Geld hört der Spaß auf

Meinung Düsseldorf Viele Karnevalsvereine haben Existenzängste. Die Ausfälle der Umzüge und Veranstaltungen treffen sie ins Mark. Der Staat muss die Jecken unterstützen, kann aber auch nicht für alles aufkommen.

Spaß beiseite: Die Politik mischt im Karneval mit. Ging es früher darum, wer bei der Fernsehsitzung oder im Rosenmontagszug die beste Figur macht, zählt jetzt allein die Zahlungsbereitschaft. Der Landtagswahlkampf hat eine zusätzliche Bühne bekommen. Ganz ohne Verkleidung treten Thomas Kutschaty und Hendrik Wüst an, um die Jecken in Stadt und Land von ihrer Brauchtumsnähe zu überzeugen.

Der Wettbewerb zeugt von politischem Kalkül, aber auch von Problembewusstsein. Auch hier gilt: Wer an der falschen Stelle lacht, muss damit rechnen, plötzlich sehr einsam da zu stehen. Den organisierten Karnevalisten ist das Lachen längst vergangen. Sie fürchten um die Existenz ihrer Vereine. Durch die Absage des Saal- und Straßenkarnevals droht eine finanzielle Notlage. Die Kernfrage eines alten Karnevalsliedes beschreibt das Problem: Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Die Antwort im Karneval 2022 scheint klar: Der Staat.

Bands, Vortragskünstler, Agenturen, Techniker und Ausstatter verschicken derzeit ihre Rechnungen: Bestellt ist bestellt. Weil die Veranstaltungen nicht förmlich verboten sind, geht das rechtlich in Ordnung. Und selbst kleineren Vereinen droht so unter dem Strich schnell eine Belastung von mehreren zehntausend Euro. Schluss mit lustig, sagen die ehrenamtlichen Ausrichter des Frohsinns. Weil aber die Künstler ebenfalls darben, können und wollen sie nicht erneut verzichten. Die närrische Infrastruktur, die der organisierte Frohsinn zwingend braucht, ist in ihrem Bestand gefährdet. Was tun? Nicht palavern, handeln. Perspektiven, verbindliche Zusagen sind notwendig. Klar dürfte aber auch den engagiertesten Brauchtumsfreunden sein, dass der Staat nicht den kompletten Deckel übernehmen kann.