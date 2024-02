Karneval in Köln "Da hinten liegt eine Frau" – unterwegs mit Sanitätern an Altweiber

Was sich in diesem Chaos zuerst herausstellt: Der verletzte Junge ist alkoholisiert und aggressiv. Hofmann ist vorsichtig, rät seinen Kollegen, Abstand zu halten. Einer der Sanitäter schafft es schließlich, ein Vertrauensverhältnis zu dem Jungen aufzubauen. So lässt sich die Situation schnell klären. Der Junge ist nicht ernstlich verletzt, hat zu viel getrunken, fühlt sich aber in der Lage, heimzugehen. Den Schläger will er nicht bei der Polizei anzeigen. Dafür fällt den Rettungshelfern in der Gruppe des Jungen noch ein Mädchen auf, das sagt, es sei umgeknickt und habe sich dabei verletzt. Gemeinsam bringen die Sanitäter das Mädchen in die nahegelegene Unfallhilfstelle. Sie besteht aus zwei Zelten am Rande der Uni-Wiese.