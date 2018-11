Karnevalsauftakt : Hier können Sie in NRW den 11.11. feiern

Foto: TONIGHT.de/Marc Zedlitz Infos Die besten Partys am 11.11. in Köln

Düsseldorf Am Sonntag ist es wieder soweit: Der Hoppeditz erwacht in vielen Städten und die Jecken sind wieder an der Macht. Wo Sie die besten Partys in NRW finden, haben wir hier für Sie gesammelt.

Pünktlich um 11.11 Uhr erwacht der Hoppeditz am Sonntag und mit ihm feiern zahlreiche Jecken die neue Karnevals-Session. Vor allem in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf geben die Karnevalisten richtig Gas. Zum Beispiel startet in Köln am Kartäuserwall der „Schunkelalarm“ unter dem Motto: „...da sieht man den Elf vor lauter Elfen nicht.“ Mehr Infos zu Karnevalspartys in Köln finden Sie hier.

Aber auch die Landeshauptstadt lässt es sich nicht nehmen, den erwachten Hoppeditz gebührend zu feiern. Beim Hoppeditz-Ball im Quartier Bohème in Düsseldorf treten auch die beiden Kölner Bands Brings und Rabaue auf, getreu dem Sessionsmotto: Gemeinsam jeck. Noch mehr Partys am 11.11. in Düsseldorf finden Sie hier.

Foto: dpa, fg tba Infos Hoppeditz 2018 in Düsseldorf - die Termine am 11.11.

Mönchengladbach steht den Karnevalshochburgen in nichts nach. Auch dort gibt es zahlreiche Partys, bei denen man die fünfte Jahreszeit feiern kann. Zum Beispiel auf dem Sonnenhausplatz ab 15 Uhr. Dann erwacht nämlich der Hoppeditz in der Vitusstadt. Alle Termine rund um Karnevalsveranstaltungen in Mönchengladbach finden Sie hier.

In der Nachbarstadt Kaarst feiert die 1. Kaarster Narrengarde Blau-Gold 2000 e.V. ab 10 Uhr im Kaarster Rathaus-Forum.



Auch in der Hildener Innenstadt regieren am 11.11. die Jecken. Alle Hildener Gesellschaften werden dort vertreten sein, alle Hildener Garden treten auf und als besonderes Bonbon wird die Auslosung der Hoppedine-Aktie stattfinden, heißt es. Mehr Infos zum Karnevalsauftakt in Hilden lesen Sie hier.

Am Niederrhein in Kleve wird am 11.11. ebenfalls gefeiert. Dort steigt das Prinzenfrühshoppen im Warsteiner Festzelt an der Wiesenstraße. Los geht es bereits um 10.11 Uhr.

In Langenfeld wird die Sessionseröffnung auf dem Galerieplatz gefeiert. Ein Rahmenprogramm mit bekannten Künstlern des rheinischen Brauchtums soll das Spektakel abrunden. Um 11 Uhr geht es los.

(skr)