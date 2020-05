Komplettabsage sei keine Option : Köln hält trotz Corona an Karneval 2021 fest

Köln hält trotz Corona an Karneval 2021 fest

Karnvalisten auf dem Rosenmontagszug in Köln 2020. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Eine Komplettabsage sei „keine Option“. Zu diesem Entschluss ist am Dienstag das Festkomitee Kölner Karneval gekommen. Zugleich sei die Planung aber sehr kompliziert, weil ungewiss sei, welche Einschränkungen bis dahin gelten.

Köln will trotz der Corona-Krise 2021 Karneval feiern. Eine Komplettabsage sei „keine Option“, erklärte das Festkomitee Kölner Karneval am Dienstag nach einer Treffen von rund 100 Präsidentinnen und Präsidenten. Klar sei, dass es 2021 ein Dreigestirn, ein Kinderdreigestirn, eine Proklamation und auch einen Umzug geben werde. Kölns oberster Karnevalist, Christoph Kuckelkorn, erklärte, das Fest sei in der Stadt ein „starkes verbindendes Element“. „Diese soziale Kraft brauchen wir gerade schweren Zeiten wie jetzt.“