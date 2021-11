Karnevalsauftakt am 11.11. : Stadt Köln fordert Jecke auf, Zülpicher Viertel nicht mehr anzusteuern

Foto: dpa/Henning Kaiser 7 Bilder Karnevalsauftakt am 11.11. im Zülpicher Viertel in Köln

Liveblog Düsseldorf/Köln Dicht an dicht stehen die Menschen in der abgesperrten Zone an der Zülpicher Straße im Kölner Süden. Unter Corona-Bedingungen sind Karnevalistinnen und Karnevalisten in Düsseldorf und Köln am 11.11. in die fünfte Jahreszeit gestartet. Alle weiteren Infos im Live-Blog.

