Session 2022 in NRW : Was dieses Jahr zu Karneval stattfindet – und was nicht

Ein Motivwagen zum Coronavirus zieht beim Rosenmontagszug 2020 in Düsseldorf über die Strecke. Dieses Jahr soll der Zug in der Landeshauptstadt erst Ende Mai stattfinden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf/Köln Auch 2022 steht der Karneval unter dem Zeichen des Coronavirus. Viele Veranstaltungen werden abgesagt, verschoben oder finden in anderer Form statt. Hier finden Sie den aktuellen Stand.

Der Karneval muss sich der Pandemie anpassen, auch in diesem Jahr. Vielerorts denken die Vereine über mögliche Alternativen nach, manche verschieben die Session gleich in den Frühsommer. Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche Corona-Regeln gelten für den Karneval?

Laut NRW-Corona-Schutzverordnung sind Veranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 750 Personen an festen Sitzplätzen unter 2G-plus-Regeln erlaubt. Doch eine klare Regelung gibt es seitens der NRW-Landesregierung noch nicht. So fand am 28. Januar eine Feier des Kostümhändlers Deiters mit 250 Gästen in Köln statt. Die Karnevalisten fordern eine Regelung für alle. Nach jetzigem Stand könnten Jecken sich unkontrolliert an Feierhotspots treffen und in die Kneipen strömen. „Seitens der Politik fehlt eine klare Linie“, sagte der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn. „Entweder muss es mehr in Richtung Öffnung gehen - oder die Regeln müssen verschärft werden.“

Findet der Düsseldorfer Rosenmontagszug statt?

In der Landeshauptstadt soll der Zug ziehen – allerdings erst im Frühsommer. Nach mehreren Verschiebungen des Termins haben die Narren nun den 29. Mai festgelegt. Der Zug wird allerdings ohne Prinzenwagen sein. Die Kür des designierten Prinzenpaars Dirk Mecklenbrauck und Uåsa Katharina Maisch wurde verschoben. Die beiden wollen sich erst in der nächsten Session küren lassen und verzichten auch auf einen Prinzenwagen.

Findet der Kölner Rosenmontagszug statt?

Bereits Mitte Dezember hatten sich Vertreter des rheinischen Karnevals nach einem Gespräch mit der Landesregierung dazu entschlossen, den Sitzungskarneval in Köln in dieser Session weitestgehend abzusagen. In Köln plant das Festkomitee Alternativen zum klassischen Rosenmontagszug, der zu normalen Zeiten ein Millionenpublikum anlockt. Im Gespräch sind ein verkürzter Zug entlang einer kürzeren, ausschließlich mit Tribünen bestückten Strecke oder ein Umzug durch das Kölner Fußball-Stadion. Der dem Rosenmontagszug am Sonntag vorausgehende beliebte „Schull- und Veedelszöch“ wurde von den Veranstaltern abgesagt. Auch soll ein kleines Fest am Rosenmontag im Rhein-Energie-Stadion im Gespräch sein. Noch steht aber nichts fest.

Sind kleinere Karnevalszüge in NRW abgesagt?