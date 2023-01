Straßenkarneval 2023 Diese Karnevals-Züge sind in Duisburg geplant

Der Karneval in Duisburg wartet sei je her mit einigen größeren und einigen kleineren Höhepunkten auf. Hier bieten wir die wichtigsten Termine in der Übersicht.

Altweiber in Duisburg

Am Donnerstag, den 16. Februar, beginnt der Straßenkarneval in der Innenstadt mit dem Sturm des Duisburger Rathauses und der Altweiberparty im König Pilsener Festzelt auf dem Festplatz am Güterbahnhof (Flic Flac Zelt). Beginn ist um 11.11 Uhr.