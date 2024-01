Tipps von Expertin Frisch statt verschmiert – so hält die Karnevalsschminke länger

In Ampullen stecken hochkonzentrierte Wirkstoffkombinationen für die Gesichtshaut, die aufgrund ihrer Textur besser als übliche Cremes in tiefere Hautschichten eindringen können. Sie sind also eine Art Kur für die Haut, die besonders viel Feuchtigkeit in die Haut spült. Außerdem können ultrafeine Pigmente die Haut zusätzlich strahlen lassen, erläutert Fischer.