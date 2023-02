Karneval 2023 Diese Corona-Regeln gelten in Düsseldorf an den jecken Tagen

Düsseldorf · Tanzen, Feiern, Bützen - und das alles ohne Maske und Impfausweis. Nach drei Jahren kehrt auch an den jecken Tagen wieder so etwas wie Normalität ein. Welche Corona-Regeln an Karneval noch zu beachten sind.

14.02.2023, 14:19 Uhr

Foto: dpa-tmn/Federico Gambarini

Am 1. Februar sind in Nordrhein-Westfalen einige der bisher geltenden Corona-Regeln aufgehoben worden. Im öffentlichen Nahverkehr muss keine Maske mehr getragen werden und auch die Isolationspflicht für Infizierte fällt weg. Die Schutzmaßnahmen, die noch bestehen, konzentrieren sich auf Einrichtungen für vulnerable Personen. Hier geht es zur Infostrecke: Karneval-Knigge – diese Regeln und Sicherheitstipps sollten Sie beachten