Helau und Alaaf! "Helau" ruft man in Düsseldorf, "Alaaf" in Köln - und wehe, einer vertut sich! Aber auch in anderen Orten im Rheinland wird - neben zahlreichen ganz eigenen Karnevalsrufen - die eine oder die andere Variante bevorzugt. Die Experten rätseln, was "Helau" bedeuten könnte: Ist es eine Abwandlung von "Halleluja" oder heißt es gar "Hölle auf", damit die bösen Geister vertrieben werden können? Am Niederrhein soll "Helo" mal ein Hirtenruf gewesen sein, mit dem die Bauern ihr Vieh nach Hause trieben. Vielleicht ist es auch eine Verkürzung von "hell auf" und drückt schlicht Begeisertung aus. "Alaaf" zu deuten, ist für die Experten schon einfacher: Es heißt soviel wie "über alles" oder "alles andere weg". Und "Kölle alaaf" stellt die Domstadt eben über alles andere.